Kayısılı tart tatine
Kayısılı tart tatine tarifi
- kişilik
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Malzemeler
4 yaprak milföy hamuru
Karamel için
1/3 su bardağı su
2/3 su bardağı toz şeker
Üzeri için
10-12 kayısı
Yarım su bardağı file badem
Süslemek için
Taze kekik
Hazırlanışı
Karamel için su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker eriyip kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın. Kaynadıktan sonra renginin koyulaşması için 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Karameli 20 cm’lik bir kek kalıbının tabanına iyice yayın. Karamelin üzerine ortadan ikiye kestiğiniz kayısıları yerleştirip file badem serpin. Üzerini birleştirip açtığınız milföy hamuru ile kapatın. Hamurun üzerine çatalla delikler açın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföy hamuru kızana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin. Taze kekik ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır