Kaymaklı katmer
6 kişilik
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Malzemeler
1,5 su bardağı ılık su
½ tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar (3-4 su bardağı) un
1 paket (250 gr) tereyağı
200 gr kaymak
1,5 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı ince çekilmiş Antepfıstığı
Hazırlanışı
Ilık suyu ve tuzu uygun bir kaba koyun.
Unu yavaş yavaş ekleyerek, kulak memesi
kıvamında yoğurun. Üstünü örtün, 20
dakika kadar dinlendirin. Tereyağını orta
ateşte eritin, ateşten alın. Kaymağı ilave
edin. Hamur işlerinde deneyimli iseniz,
orta boy bir elma, değilseniz büyükçe
bir ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturun.
Unlu zeminde hazır yufka inceliğinde açın.
Bir fırça ile kaymaklı karışımı yufkaların
üzerlerine sürün, şekeri ve antepfıstığını
serpin. Bohça gibi katlayın. Ortadan
biraz harlı ateşte, yapışmaz tavada,
yağlamadan kızartın. Mayasız hamur
çabuk sertleşeceğinden, soğutmadan
servis yapın.