Kaymaklı poğaça
Kaymaklı poğaça tarifi
12 kişilik
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Malzemeler
125 g kaymak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
1 çay bardağı yoğurt
1 yumurta
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Üzeri için
1 yumurta sarısı
Hazırlanışı
Kaymak, zeytinyağı, rendelenmiş beyaz peynir, yoğurt, yumurta, kuru nane ve tuzu bir yoğurma kabına alın. Kabartma tozu ve unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Unlu tezgah üzerinde açıp üçgen parçalar kesin. Bu parçaları sararak şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. üzerlerine yumurta sarısı sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.