Kaymaklı poğaça

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Kaymaklı poğaça tarifi

12 kişilik -

Malzemeler

125 g kaymak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı

Kaymak, zeytinyağı, rendelenmiş beyaz peynir, yoğurt, yumurta, kuru nane ve tuzu bir yoğurma kabına alın. Kabartma tozu ve unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Unlu tezgah üzerinde açıp üçgen parçalar kesin. Bu parçaları sararak şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. üzerlerine yumurta sarısı sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.