Kekikli pretzel

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

350 g tam buğday unu

150 g un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

300 ml ılık su

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı taze kekik yaprağı

Üzeri için

Yarım çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı sıcak su

1 yumurta

Deniz tuzu



Hazırlanışı:

Unları, mayayı, kekik yapraklarını, tuz ve şekeri bir kapta harmanlayın. Zeytinyağı ve unu ekleyip karıştırın. Hamuru unlanmış zemine alıp 10 dakika yoğurun. Hafif yağlanmış cam bir kase içine yerleştirip üzerini nemli bir bezle örtün ve 1-2 saat mayalanmaya bırakın. Hamuru kaseden alarak 1 dakika yoğurun ve 16 eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı unlanmış zeminde yuvarlayarak uzun şeritler haline getirin. İki ucunu çapraz olarak üst üste getirdikten sonra bir tur çevirin ve yuvarlak tarafın üzerine yapıştırın. Pretzelleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve üzerini streç film ile örterek 30 dakika bekletin. Karbonatı sıcak su ile karıştırın ve hamurların üzerine fırça ile sürün. Susam ve deniz tuzu serpiştirin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alıp pretzellerin üzerine hafif çırpılmış yumurta sürüp 5 dakika daha pişirin. Izgara teli üzerine alıp soğumaya bıraktıktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.