Lezzetli bir öneri...

Malzemeler

Tart hamuru için

250 g tereyağı

150 g toz şeker

2 yumurta

500 g un

50 g toz badem

Bir tutam tuz

Kreması için

500 g süt

175 g toz şeker

8 yumurta sarısı

60 g mısır nişastası

90 g un

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için

2 kivi

1 su bardağı

Yaban mersini



Hazırlanışı:

Tart hamuru için tereyağı ve toz şekeri geniş bir kaba alın. Krema kıvamına gelinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurtalar, un, toz badem ve tuzu ilave edip bir spatula yardımıyla tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Kreması için süt ve toz şekerin yarısını bir tencereye alarak kaynatın. Ayrı bir karıştırma kabında kalan şeker ve yumurta sarılarını şeker tamamen eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Nişasta ve unu ekleyip bir spatula yardımıyla karıştırın. Kaynayan sütten bir kepçe kadar yumurtalı karışıma ilave ederek ılındırın ve süte ilave edin. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kaynatın ve ocaktan alın. Tereyağını ilave edin ve tereyağı tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın. Ilınan kremayı pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Dinlenen hamuru tart kalıbınızın ölçülerinde açın ve hafif yağladığınız kalıbın tabanına yayın. Hamurun üzerine çatalla birkaç delik açıp üzerine yağlı kağıt serin ve bakliyat serpin. Tartınızı önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika pişirin. Bakliyatları yağlı kağıtla beraber alıp tartınızı 20 dakika daha pişirin ve fırından çıkarın. Ilınan tartın üzerine kremayı yayın ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Tartın üzerini ince yuvarlak dilimlediğiniz kivi ve yaban mersini ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

