Biraz zahmetli olsa da beş çayının yanında açma börek gibisi yok! Çok lezzetli bu tarife evdekiler bayılacak!
Malzemeler
Hamuru için
1 paket yaş maya
Ilık su
Tuz
1 çay kaşığı şeker
1 kg un
İç harcı için
1 soğan
200 g kıyma
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı
Yaş maya ve ılık suyu yoğurma kabına alın. Tuz, şeker ve unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika kadar dinlendirin. Böreğin iç harcını hazırlamak için yemeklik doğradığınız soğan ve kıymayı zeytinyağında kavurun. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca ince kıydığınız maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Mayalanan hamurdan parçalar kopartıp bir merdane yardımıyla açın. İçine kıymalı harçtan koyun. Kenarlarını iyice bastırarak yarım ay şeklinde kapatın. Kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak olarak servis yapın.