Kremalı, füme somonlu, otlu waffle

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4 kişilik 40 dakika

Malzemeler

200 gr. unlu patates

1 su bardağından biraz fazla taze krema

2-3 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı limon aroması

200 gr. füme somon, 4 iri dilim ve gerisi ince şeritler halinde kesilmiş

1-2 avuç dolusu dereotu, doğranmış

İki su bardağı un

1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 yumurta

4 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağından biraz fazla süt

Oda sıcaklığında tereyağı, waffle tavası için

Tuz ve karabiber, tatlandırmak için



Hazırlanışı

Patatesleri kabuğuyla birlikte 25-30 dakika tuzlu suda haşlayın. Taze krema, limon suyu ve limon aromasını karıştırın. Füme somon şeritleri ve dereotunu ekleyin, sonra tuz, karabiber ile tatlandırın. Patatesleri süzün, buharının çıkması için kısa bir süre bekleyin ve ezerek püre haline getirin. Unu, kabartma tozu ile karıştırıp bir tutam tuz ekleyin. Yumurtaları, tereyağını ve sütü ekleyip yumuşak bir kıvama gelene kadar karıştırın. Patatesleri ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. Waffle tavasını yağlayın ve ısıtın. Karışımdan 2-3 çorba kaşığı kadar tavaya döküp waffle’ları altın rengi olana kadar arka arkaya pişirin. Servis ederken, üzerine taze kremayı ekleyip füme somon dilimleri ile süsleyin.