Krep börek

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Krep börek tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

Krep için

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 yumurta

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Tuz

İç harcı için

4 salçalık kırmızı biber

4 kurutulmuş domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

50 g ceviz içi

3 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

50 g rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz



Hazırlanışı:

Geniş bir kapta un, yumurta, süt, kıyılmış maydanoz ve tuzu çırpın. Yağlanmış yapışmaz yüzeyli bir tavaya bir kepçe karışımdan dökerek her iki yüzeyini de hafifçe pişirin. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. İç harcı için salçalık kırmızıbiberleri fırında közleyip kabuklarını soyun. Küçük parçalar halinde doğrayın. Kurutulmuş domatesleri de aynı şekilde doğrayın kesin. Zeytinyağını tavada ısıtıp ince kıyılmış sarımsağı kavurun. Domates, biber ve cevizi ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Kıyılmış maydanoz ve siyah zeytini ekleyip karıştırın. İç harcı sıcak kalacak şekilde saklayın. İç harca rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Kreplerin arasına paylaştırıp sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.