Kuğu poğaça

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Kuğu şekilli poğaça ile çay saatinizi tatlandırın!

8 kişilik

Malzemeler

200 gr labne peyniri

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı süt

1.5 tatlı kaşığı tuz

4.5 su bardağı un

İç harcı için

10 yemek kaşığı zeytin ezmesi



Hazırlanışı:

Bir yumurta ve diğer yumurtanın akını hamur yoğurma kabına alın. Un hariç diğer malzemeleri ekleyin. Unu yavaşça ilave edip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan yarım mandalina büyüklüğünde bezeler yuvarlayın. Bezeleri oval parçalar şeklinde açın. Bir tarafına zeytin ezmesi sürüp üzerine diğer parçayı üzerine kapatın. Kenarları açık olmayan yerden ortasına kadan ince bir parça kesin. Kuğunun başı olacak bu kısmı yukarı kaldırıp şekil verin. Kenarları açık olan kısmın ortasından sağa doğru olan bölümde aralıkla üç tane kesik yapın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında pişirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.