Sigara böreğini hiç kuru üzümlü denediniz mi?

Malzemeler

3 hazır yufka

50 gr margarin

3 yumurta akı

4 çorba kaşığı tozşeker

1 su bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kıyılmış fındık

Kızartmak için

Bol sıvıyağ

Üzeri için

Pudraşeker ve tarçın





Hazırlanışı:

Kuru üzümleri ılık suda 10 dakika bekletip süzün ve kağıt havlu ile suyunu alın. Yufkaları geniş kenarı 10-12 cm olacak şekilde üçgen parçalar halinde kesin. Margarini eritip ılınmaya bırakın. Yumurta aklarını 2 kaşık tozşekerle çırpın. Yufka parçalarının üzerine fırçayla margarin sürün. Geniş kenarına bir miktar kuru üzüm, kıyılmış fındık koyun ve 1 tatlı kaşığı kadar tozşeker serpip rulo şeklinde sarın. Açılmaması için uçlarını hafif ıslatarak yapıştırın. Sıvıyağı tavada kızdırın. Sigara böreklerini şekerli yumurta akına hızlıca bulayıp kızgın yağa atın. Çevirerek kızartın. Börekleri kağıt havlu üzerine alın. Ilınınca üzerine pudra şekeri ve tarçın serperek servis yapın. Afiyet olsun.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

