Labne peynirli ve ıspanaklı rulo börek
10 kişilik
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Malzemeler
6 baklavalık yufka
Zeytinyağı
İç harcı için
300 gr ıspanak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 küçük soğan
100 gr labne peyniri
Tuz
Hazırlanışı:
Ispanakları bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Sap kısımlarını kesip yapraklarını ince doğrayın. Soğanı kıyıp zeytinyağında soteleyin. Ispanağı ekleyip 2-3 dakika kavurun. Ocaktan alıp ılındırın. Labne peynirini ekleyip karıştırın. Baklavalık yufkaları üçgenler şeklinde kesin. İki parça yufkanın arasına hafifçe zeytinyağı sürüp yapıştırın. Ispanaklı harçtan ekleyip sigara böreği şeklinde sarın. üzerlerine hafifçe zeytinyağı sürüp fırın tepsisine dizin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.