Lor peynirli örgü ekmek

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6 kişilik -

Malzemeler

250 gr un

250 kepekli un

200 gr tuzsuz lor peyniri

20 gr yaş maya

1.5 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yeteri kadar ılık su

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Haşhaş tohumu



Hazırlanışı:

Un ile kepek ununu derin bir kaba alın. üzerine toz şekeri ve tuzu ekleyip karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açın. Mayayı 1 su bardağı ılık suda eritin. Lor peynirini, mayayı ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamur elinize biraz yapışan bir kıvama gelinceye kadar su ilave edin. Hamurun üzerini nemli bezle örterek ılık bir ortamda 45 dakika mayalandırın. Hamuru ikiye bölün. Her bezeyi üçe bölün. Kalın çubuk şekli verin ve saç örgüsü yapın. Yağlı kağıt üzerine dizip 30 dakika daha bekletin. üzerine yumurta sarısı sürüp haşhaş serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin.