Lor peynirli poğaça

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Lor peynirli poğaça tarifi

10 kişilik -

Malzemeler

1 hazır ekmek hamuru

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı karbonat

1.5-2 su bardağı un

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı lor peyniri

Üzeri için

Yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Su, ayçiçek yağı ve karbonatı küçük bir tencereye koyup orta ısılı ateşte ısıtın. Ekmek hamurunu yoğurma kabına koyup üzerine bu karışımı ekleyin ve yoğurun. Unu yavaşça ekleyip yoğurarak çok yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edin. Kıyılmış maydanozu ve lor peynirini ekleyip yoğurmaya devam edin. Elinizi ayçiçek yağına batırıp hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları yuvarlayın. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin. üzerlerine yumurta sarısı sürüp 20 dakika tepside dinlendirin. önceden 200 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.