Makarnalı su böreği

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- kişilik -

Malzemeler

3 adet yufka

1 bardak süt

1 bardak sıvı yağ

4 adet yumurta (birinin sarısı alınacak)

½ paket haşlanmış çubuk makarna

1 adet maden suyu

250 gr beyaz peynir



Hazırlanışı

Orta boy yuvarlak bir tepsiyi yağlayın. Yufkanın bir tanesini tepsiye yayın. Sıvı yağ, yumurtalar ve sütü karıştırın. Yufkanın üzerine biraz sürün. İkinci yufkayı üzerine

koyun. Onun üzerine makarna, peynir ve sıvı karışımı karıştırarak yayın. Üçüncü yufkayı makarnanın üzerine kapatın. Ayırdığınız karışımı üzerine sürün. Kesip, maden suyu dökün. Üzerine yumurta sarısı sürün. 200 derecedeki fırında pişirin. 15-20 dakika sonra 150 dereceye alın.