Mantarlı kare börek

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6 kişilik -

Malzemeler

3 yufka

1 yemek kaşığı tereyağı

250 gr mantar

1 soğan

1 salçalık kırmızıbiber

2 sivri biber

2 domates

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik

Yumurta sarısı

1 su bardağı zeytinyağı

Susam

Çörek otu



Hazırlanışı:

Bir yemek kaşığı tereyağını ve yemeklik doğranmış soğanı tencereye alıp soteleyin. Küp şeklinde doğranmış mantarları ilave edin. İnce doğranmış kırmızı ve sivri biberi de ekleyip sotelemeye devam edin. Domateslerin çekirdekli kısımlarını çıkarıp küp şeklinde doğrayın ve mantara ekleyin. Suyunu çekene kadar birkaç dakika pişirip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yufkaları zeytinyağı ile yağlayıp üst üste dizin ve dörde bölün. Hazırladığınız harçtan ortalarına koyup katlayarak kare şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.