Marmelatlı pötifur

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Marmelatlı pötifur tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

10 yumurta

250 gr toz şeker

300 gr un

Yarım paket vanilya

4 yemek kaşığı vişne marmeladı

50 gr file Antep fıstığı





Hazırlanışı:

Yumurtaları ve şekeri bir cam kaseye alın. Kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Yumurtalar ve şekeri mikserle çırpın. Un ve vanilyayı ekleyip kaşıkla karıştırın. Hazırladığınız hamuru krema sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt konmuş fırın tepsisine 4 santim çapında yuvarlaklar şeklinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğutup kağıttan ayırın. Pötifurların alt kısımlarına vişne marmeladı sürüp iki parçayı birleştirin. üzerlerine tekrar marmelat sürüp file Antep fıstığı serpin. Servis yapın.



Lezzet dergisinden alınmıştır.