Mercimekli pizza

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Besleyici ve doyurucu ev yapımı pizza tarifi!

4 kişilik 1 saat 5 dakika

Malzemeler

Hamuru için

• 200 gr un

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• 10 gr kuru maya

• 50 ml su

• 1 yumurta

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

• 6-7 yemek kaşığı domates sosu

• 4 yemek kaşığı rendelenmiş mozzarella peyniri

• 1 adet közlenmiş kırmızıbiber

• 2-3 yemek kaşığı yumuşak keçi peyniri

• 3-4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil ve sarı mercimek

• 1 yemek kaşığı çörek otu

Domates sosu için

• 4 adet domates rendesi

• 1-2 diş ezilmiş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1/4 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Pizza hamuru için maya ve suyu karıştırın, un ve şekeri ilave edin. Zeytinyağı ve yumurtayı ekleyin ve yoğurun. Üzeri kapalı olarak buzdolabında 30 dakika bekletin. Mayalanarak kabaran hamuru unlu tezgahta merdane ile açın, fırın tepsisine alın. Domates sosu için gerekli tüm malzemeyi birlikte kısık ateşte 10 dakika pişirin. Hamurun üzerine önce domates sos sürün, sonra mozzarella peyniri serpin. ince uzun kesilmiş közlenmiş biber, keçi peyniri ve haşlanmış mercimekleri ekleyip çörek otu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.