Meyveli kış keki
8 kişilik
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Malzemeler
4 yumurta
50 gr tereyağı
1.5 su bardağı toz şeker
3 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
Çeyrek çay kaşığı muskat
1 yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı süt
Yarım limonun suyu
3 olgun muz
1 elma
1 küçük boy ayva
Hazırlanışı:
Yumurtaları büyük bir cam kaseye kırın. Şeker, eritilmiş ve soğutulmuş tereyağını ekleyip mikserle çırpın. Un, karbonat, muskat, limon kabuğu ve tarçını başka bir kapta harmanlayın. Yumurtalı karışıma ekleyip mikserle karıştırmaya devam edin. Süt ve limon suyunu ekleyin. Ayvayı rendeleyip diğer meyveleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Karışıma ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.