Meyveli kış keki

8 kişilik -





Malzemeler4 yumurta50 gr tereyağı1.5 su bardağı toz şeker3 su bardağı un1 çay kaşığı karbonatÇeyrek çay kaşığı muskat1 yemek kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu1 tatlı kaşığı tarçın1 su bardağı sütYarım limonun suyu3 olgun muz1 elma1 küçük boy ayvaHazırlanışı:Yumurtaları büyük bir cam kaseye kırın. Şeker, eritilmiş ve soğutulmuş tereyağını ekleyip mikserle çırpın. Un, karbonat, muskat, limon kabuğu ve tarçını başka bir kapta harmanlayın. Yumurtalı karışıma ekleyip mikserle karıştırmaya devam edin. Süt ve limon suyunu ekleyin. Ayvayı rendeleyip diğer meyveleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Karışıma ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.