Mektup şeklindeki meyveli pay tarifi...

Malzemeler

Hamuru için

2 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

125 g soğuk tereyağı

Yarım su bardağı ekşi krema

İç harcı için

6 Anjelik erik

2 yeşil elma

2 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tarçın

¼ su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı un

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi bir karıştırma kabına alın. Pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. İç harcı hazırlamak için, erikleri ve elmaları dilimleyin. Kararmamaları için üzerlerine limon suyunu ekleyip karıştırın. Daha sonra sırasıyla, tarçın, toz şeker ve unu ilave edip tekrar karıştırın. Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Merdane ile ince bir hamur açın. Hamurdan bir bıçak yardımıyla 15x15 boyutlarında kare parçalar kesin. Karelerin tam ortasına meyveli harçtan paylaştırın. Kenarlardan ortaya doğru katlayarak ağzı açık bir mektup zarfı şekline getirin. Kalan hamurları hafif yoğurup elinizle açın. Küçük kurabiye kalıbıyla şekiller çıkarın ve hamurun birleşme noktasına yapıştırın. Mektup zarfı şeklindeki payları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

