Minik börekçikler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

3 adet yufka

4 adet patates

4 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı

Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyup ezin. Süt, sıvıyağ ve yumurtaları çırpıp ezilmiş patates ile karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tezgâhın üzerine 1 yufka serin. Üzerine, her yerine gelecek şekilde patatesli karışımdan sürün. Üzerine 2. yufkayı yerleştirin ve yine patatesli karışımdan sürün. Üzerine 3. yufkayı serin, bu yufkanın yarısına patatesli karışımdan sürün ve diğer yarısını üzerine kapatın. Görüntü yarım ay şekli alır. İstediğiniz bir kalıp yardımı ile yufkadan şekiller kesin (yuvarlak veya dikdörtgen). Kızgın yağda kızartın.