Otlu Ege pizzası
Otlu ve lezzetli bir pizza...
4 kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
1 yumurta
Yarım su bardağı süt
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
20 g yaş maya
2.5 su bardağı un
Üzeri için
Yarım demet roka
Yarım demet fesleğen
Yarım demet kuzu kulağı
10 kurutulmuş domates
150 g keçi peyniri
150 g dil peyniri
1 su bardağı rendelenmiş sepet peyniri (Edremit yöresi)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Sütü elinizi yakmayacak şekilde ısıtın. Mayayı ve şekeri ilave ederek kabarması için yaklaşık 15 dakika bekletin. Unu bir kaba aktarıp ortasını havuz gibi açın. Yumurtayı, Ayçiçek yağını, tuzu ve sütlü mayalı karışımı ilave edip iyice yoğurun. üzerini nemli bezle kapatıp iki katı oluncaya kadar mayalanmaya bırakın. Hamuru merdane yardımıyla açın. üzerine rendelenmiş sepet peyniri, ufalanmış keçi peyniri, tel tel ayrılmış dil peyniri, küp doğradığınız kuru domatesi yerleştirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Pişen pizzanızın üzerini yıkayıp ayıkladığınız yeşilliklerle süsleyip, zeytinyağı gezdirerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.