Parmesanlı zeytin topları tarifi

Malzemeler

100 g un

60 g tereyağı

30 g rendelenmiş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı soğuk su

10-12 çekirdeksiz kokteyl yeşil zeytin



Hazırlanışı:

Un ve tereyağını parmak uçlarınızla ufalayarak yoğurun. Parmesan peyniri ve soğuk suyu ekleyerek hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru dolaptan çıkartın. Küçük parçalar koparıp elinizle inceltin. Ortalarına birer zeytin koyun ve yuvarlayarak kapatın. Hamurları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin. Tekrar buzdolabına alıp 15 dakika daha bekletin. önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar 10-15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

