Pastırmalı çarşaf böreği tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

1 paket instant maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 - 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

2 çay kaşığı tuz

3.5 - 4 su bardağı un

İç harcı için

400 g dil peyniri

200 g dilimlenmiş pastırma

Arası için

50 g tereyağı

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

Üzeri için

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Mayayı küçük bir kasede toz şeker ve yarım bardak ılık su ile eritin. Kalan süt, Ayçiçek yağı ve tuzu ilave edip karıştırın. Azar azar un ekleyerek yoğurun. Hamur toparlanmaya başlayınca unlanmış tezgaha alın. 5-10 dakika daha iyice yoğurup hamuru 8 bezeye ayırın. Her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alın ve üzerini erittiğiniz tereyağı ve Ayçiçek yağı karışımıyla yağlayıp, üst üste yerleştirin. 8 yufkalık grubu bütünüyle tutup ters çevirin. Böylece en üste gelen, ilk koyduğumuz yufkayı alıp, masanın ortasına koyun. Parmaklarınızla, yumuşak hareketlerle inceltin. İncecik açılan yufkanın uç kısmından biraz içe katlayıp, rendelenmiş dil peyniri ve pastırma yerleştirin. Rulo şeklinde sarın ve U şeklinde katlayarak tepsiye yerleştirin. Üzeri için eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısını küçük bir kasede karıştırın. Fırçayla böreğin üzerine sürün. Öncede ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.