Beş çayınız için milföy hamuru ile hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif...

Malzemeler

200 gr milföy hamuru

12 taze adaçayı yaprağı

200 gr beyaz peynir

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Muffin kalıplarının içine kağıt yerleştirin. Milföy hamurlarını yuvarlak kalıpla keserek kalıpların içine yerleştirin. İnce kıyılmış adaçayı yapraklarını serpiştirin. Pastırma diliminin içine ufalanmış beyaz peynir yerleştirip rulo şeklinde sarın. İkinci pastırma dilimini onun etrafına dolayarak milföylerin içine yerleştirin. Tuz, karabiber serpiştirin. 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun. * Lezzet dergisinden alınmıştır.

