Beş çayınız için milföy hamuru ile hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif...
Malzemeler
200 gr milföy hamuru
12 taze adaçayı yaprağı
200 gr beyaz peynir
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Muffin kalıplarının içine kağıt yerleştirin. Milföy hamurlarını yuvarlak kalıpla keserek kalıpların içine yerleştirin. İnce kıyılmış adaçayı yapraklarını serpiştirin. Pastırma diliminin içine ufalanmış beyaz peynir yerleştirip rulo şeklinde sarın. İkinci pastırma dilimini onun etrafına dolayarak milföylerin içine yerleştirin. Tuz, karabiber serpiştirin. 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.