Pazılı tava böreği tarifi…

Malzemeler

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı doğal maden suyu

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

3 yufka

İç harcı için

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

500 g pazı

100 g rendelenmiş lor peyniri

100 g rendelenmiş beyaz peynir

50 g rendelenmiş dil peyniri

1 tutam rendelenmiş muskat



Hazırlanışı

Süt, maden suyu, yoğurt, yumurta, zeytinyağı, tuz ve karabiberi geniş bir kasede çırpın. İç harcı için yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İri doğradığınız pazı ilave edip pazı yaprakları sönene kadar soteleyin. Rendelenmiş peynirler ve muskatı ilave edip ocaktan alın. İç harcı için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kasede karıştırın. Döküm bir tavada bir yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Tavanın tabanına yanlarından sarkacak şekilde bir kat yufka serin. Maden sulu karışımdan bir fırça yardımıyla yufkanın üzerine sürün. Kalan yufkalardan bir tanesini ortadan ikiye kesip kenarlardan sarkmayacak şekilde tavaya alın. Üzerine tekrar maden sulu karışımdan sürün. Pazılı harcın tamamını yufkaların üzerine yayıp üzerini kalan yarım yufka ile kapatın ve tekrar maden sulu harçtan sürün. Kalan yufkayı da üzerine kapatın ve kalan maden sulu harcı sürün. Böreğin her iki tarafını da kızartıp sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

