Peynirli cevizli rulo börek
- kişilik
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Malzemeler
3 adet yufka
200 gr beyaz peynir
İri dövu¨lmu¨ş ceviz içi
Pul biber, kara biber
Üzeri için:
Susam, çörekotu
Harc için:
2 adet yumurta
½ su bardağı süt
½ su bardağı
sıvı yağ
Hazırlanışı
3 yufkayı üzerlerine önce yumurtalı-sütlü harçtan sürüp, sonra peynirli- cevizli içten serperek üst üste koyun. Yumurtalı-sütlü harcın bir kısmını böreğin u¨zerine sürmek için bir miktar ayırın. Yufkanın iki kenarını biraz içeri katlayarak rulo yapın. Rulonun üzerine yumurtalı harcı sürün. Susam ve çörekotu serpin. Rulo halindeki börekten yaklaşık 2 cm kalınlığında parçalar kesin, tepsiye dizin. Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine yumurtalı-sütlü harçtan birer yemek kaşığı dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.