Peynirli cevizli rulo börek

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- kişilik –

Malzemeler

3 adet yufka

200 gr beyaz peynir

İri dövu¨lmu¨ş ceviz içi

Pul biber, kara biber

Üzeri için:

Susam, çörekotu

Harc için:

2 adet yumurta

½ su bardağı süt

½ su bardağı

sıvı yağ



Hazırlanışı

3 yufkayı üzerlerine önce yumurtalı-sütlü harçtan sürüp, sonra peynirli- cevizli içten serperek üst üste koyun. Yumurtalı-sütlü harcın bir kısmını böreğin u¨zerine sürmek için bir miktar ayırın. Yufkanın iki kenarını biraz içeri katlayarak rulo yapın. Rulonun üzerine yumurtalı harcı sürün. Susam ve çörekotu serpin. Rulo halindeki börekten yaklaşık 2 cm kalınlığında parçalar kesin, tepsiye dizin. Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine yumurtalı-sütlü harçtan birer yemek kaşığı dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.