Peynirli külah böreği

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Peynirli külah böreği tarifi...

- kişilik -

Malzemeler

4 parça milföy hamuru

İç harcı için

200 g beyaz peynir

100 g sürülebilir beyaz peynir

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Üzeri için

Yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını ince açıp kalın şeritler halinde kesin. Koni şeklindeki metal kalıpların etrafını yağlayıp milföy hamurlarını etrafına sarın. üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 175 derece fırında rengi dönene kadar pişirin. İç harcı için beyaz peyniri ezip sürülebilir beyaz peynirle karıştırın. İnce kıydığınız dereotu, maydanoz ve kırmızı pul biberi ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra soğuyan milföy hamurlarının içine doldurun. Peynir dolgulu milföy hamurlarınızı tekrar fırına verin. Peynirler hafif eriyene kadar 4-5 dakika daha pişirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

