Peynirli külah böreği
Peynirli külah böreği tarifi...
- kişilik
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Malzemeler
4 parça milföy hamuru
İç harcı için
200 g beyaz peynir
100 g sürülebilir beyaz peynir
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Üzeri için
Yumurta sarısı
Hazırlanışı:
Milföy hamurlarını ince açıp kalın şeritler halinde kesin. Koni şeklindeki metal kalıpların etrafını yağlayıp milföy hamurlarını etrafına sarın. üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 175 derece fırında rengi dönene kadar pişirin. İç harcı için beyaz peyniri ezip sürülebilir beyaz peynirle karıştırın. İnce kıydığınız dereotu, maydanoz ve kırmızı pul biberi ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra soğuyan milföy hamurlarının içine doldurun. Peynir dolgulu milföy hamurlarınızı tekrar fırına verin. Peynirler hafif eriyene kadar 4-5 dakika daha pişirip sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.