Deneyin!

Malzemeler

Hamuru için

200 g tereyağı

200 g krem peynir

300 g un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

İç harcı için

200 g brokoli

200 g karnabahar

100 g çeri domates

12 siyah zeytin

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

75 g otlu peynir

100 g çedar peyniri

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tereyağı ve krem peyniri geniş bir kaba alın. Bir mikser yardımıyla çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu ilave edip hamur toparlanıp kıvam alıncaya kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 30 dakika bekletin. İç harcı için karnabahar ve brokoliyi çeri domateslerden biraz büyük olacak şekilde parçalara ayırın. Sebzelerin renklerinin birbirine karışmaması için ayrı tencerelerde tuzlu kaynar suda haşlayın. Haşlanan sebzelerin suyunu süzüp soğumaları için kenara alın. çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın ve uzunlamasına ikiye kesin. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında yumuşayıncaya kadar soteleyin. Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın ve bir merdane yardımıyla tart kalıbınızdan biraz daha büyük olacak şekilde açın. Kalıbın tabanına yayın ve kenarlarından sarkan kısımları kesin. Üzerine sırasıyla sotelediğiniz soğan, brokoli, karnabahar, çeri domatesler ve zeytinleri ilave edin. Küçük parçalara böldüğünüz otlu peynir ve rendelenmiş çedar peynirini ekleyin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

