Peynirli zencefilli kurabiye tarifi

Malzemeler

75 g tam buğday unu

1 yemek kaşığı kakao

2 yumurta

75 g toz şeker

İç harcı için

115 g süzme peynir

40 g zencefil marmeladı

Zencefil marmeladı için

400 g taze zencefil

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 limon



Hazırlanışı:

Un ve kakaoyu bir yoğurma kabına eleyin. Ayrı bir kasede yumurta ve toz şekeri şeker tamamen eriyene kadar çırpın ve unlu karışıma ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın ve harcı bir sıkma torbasına doldurun. Harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisine 4 cm çapında 24 yuvarlak elde edecek şekilde aralıklı olarak sıkın. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerinizi soğuması için 15 dakika kadar bekletin. Zencefil marmeladı için taze zencefillerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Bir tencereye alıp üzerine su ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 20 dakika daha pişirin. Zencefiller yumuşamaya başlayınca şekerini ilave edin ve koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin. Limon suyunu ilave ederek 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. İç harcı için süzme peynir ve zencefil marmeladını bir kaseye alın. Bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın ve soğuması için buzdolabına alın. Soğuyan peynirli harcı bir sıkma torbasına doldurun. Ilınan kurabiyelerin 12 adetinin arasına peynirli harçtan sıkın. 12 parçayla üzerlerini kapatıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

