Pırasalı börek

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Pırasayı börekte denediniz mi?

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr. pırasa

1 çay kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 tatlı kaşığı dövülmüş keten tohumu

1 yemek kaşığı fındık yağı

3 adet günlük yufka

1 yumurtanın sarısı



Hazırlanışı:

Pırasaları ince ince kıyıp fındık yağı ile kavurun. Ocaktan alıp tuz, şeker, iri çekilmiş ceviz içi ve taze çekilmiş karabiberle tatlandırın. Her yufkayı sekiz eşit üçgen şeklinde kesin. Yufkaların geniş ucuna iç malzemeden paylaştırın. Rulo şeklinde sarıp kendi ekseninde dolayıp küçük gül şekilleri elde edin. Malzeme bitene dek aynı şekilde diğer yufkaları da sarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin.