Pırasalı muffin tarifi

Malzemeler:

2 adet pırasa

2 ufak veya 1 büyük patates

1 kase yoğurt

4 adet yumurta

1/4 su bardağı süt

3 su bardağı kinoa unu

5 yemek kaşığı karabuğday unu

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g Ezine peyniri

Kaya tuzu (miktarı isteğe göre ayarlanabilir)



Hazırlanışı:

Pırasaları ayıklayıp ince ince kıyın. Patatesleri küçük küpler halinde kesin. Maydanozu ince ince doğrayın. Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp daha sonra üzerine sürmek için kenara ayırın. Bir yumurta ve yumurta beyazını karıştırma kabına alıp üzerine tuz serpip iyice çırpın. Zeytinyağı, süt ve yoğurdu ekleyerek çırpmayı sürdürün. Pırasa, maydanoz, ezilmiş Ezine peyniri ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Yavaş yavaş her iki unu da katarak kek kıvamında bir hamur hazırlayın. Muffin kalıplarını yağlayıp içine un serpin. Hamuru kalıplara boşaltın. Üzerine, ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar ortalama 45 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Bir adedi 133 kcal ve 6 g protein içeriyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.