Portakal salatalı krep

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Damağınızı yepyeni, çok farklı, aklınıza gelmeyecek kreple şenlendirin!

4 kişilik 40 Dakika

Malzemeler:

• 2 portakal, kabuğu soyulmuş, ince dilimlenmiş

• 1 limonun suyu

• 20 gr kaju fıstığı, dövülmüş

• Tarçın

• 3 yumurta

• 125 gr un

• 1 yemek kaşığı yulaf kepeği

• Kabartma tozu

• 4-5 yemek kaşığı süt

• 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

• Tuz

• Akçaağaç şurubu, servis için



Hazırlanışı:

Limonun suyu, portakal dilimleri, kaju fıstığı ve bir tutam tarçını karıştırın. Bir kenarda bekletin. Yumurtaların akını ayırın ve bir tutam tuz ile birlikte kabarana kadar çırpın. Un ve yulaf kepeğini bir tutam kabartma tozu ile birlikte karıştırın. Yumurta aklarını ve sütü ekleyip iyice karıştırın. Kızgın tavaya yağı dökün ve krepleri her iki tarafı kahverengileşinceye kadar kızartıp tabaklara alın. Üzerlerine akçaağaç şurubu dökerek portakal salatası eşliğinde hemen servis edin.