Pratik poğaça
Pratik ve lezzetli!
6 kişilik
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Malzemeler
1 hazır ekmek hamuru
İç harcı için
150 gr beyaz peynir
Üzeri için
1 yumurta sarısı
Çörek otu
Susam
Hazırlanışı:
Hazır ekmek hamurunu yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp içerisine rendelenmiş beyaz peynirden koyarak yuvarlayın. İçi yağlanmış çember şeklindeki kek kalıbının içine hamur toplarını yan yana dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.