Pratik poğaça

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Pratik ve lezzetli!

6 kişilik -

Malzemeler

1 hazır ekmek hamuru

İç harcı için

150 gr beyaz peynir

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Çörek otu

Susam



Hazırlanışı:

Hazır ekmek hamurunu yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp içerisine rendelenmiş beyaz peynirden koyarak yuvarlayın. İçi yağlanmış çember şeklindeki kek kalıbının içine hamur toplarını yan yana dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.