Puf böreği

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- kişilik -

Malzemeler

İç için

½ kg beyaz peynir

1 adet yumurta

½ bardak kıyılmış maydanoz

Hamur için

3/4 bardak un

1 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı margarin (Eritilmiş)

1 çay kaşığı tuz

½ bardak su

Hamur açmak için

½ bardak ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Ufalanmış beyaz peynir, yumurta akı ve maydanozu karıştırarak bir kenara koyun. Unun ortasını açın. Yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı eritilmiş margarini ortasına koyun. Tuzlu suyu yavaş yavaş ekleyerek hamur haline getirip iyice yoğurun. Top haline getirip üzerini ıslak bezle örterek dinlendirin. Hamuru rulo yapıp 12 eşit parçaya bölün. Her parçayı elinizle yassılatın ve bir taraflarını margarinle yağlayın. Yağlı yüzleri birleştirerek 6 çift elde edin. Islak bir bezle örtüp 5 dakika dinlendirin. Her çifti oklavayla açın. Üzerleri yağlayarak üçünü üst üste koyun. Aynı işlemi diğer üç parça için de yapın, üzerlerini ıslak bir bezle örterek dinlendirin. Üçlü parçalardan birini oklavayla sarın. Açıp ters taraflarından bir daha sarın. Hamuru 40 cm çapını alıncaya kadar açın. İç malzemesini aralıklarla hamurun yanı sıra dizin. Kenarı için üzerine katlayıp parmaklarla bastırın. Çeyrek ay şeklinde kesin; kenarlarına bastırarak yapıştırın. Kesilmiş kenardan başlayarak aynı işlemi tekrarlayın. Börekleri tepsiye alın ve üzerine yağlı kağıt örtün. Servis yapmadan önce çok kızgın ayçiçeği yağında kızartın.