Romlu çikolatalı kek

Klasikten farklı bir lezzet için Romlu keki deneyin!

4 kişilik -





Malzemeler:115 gr tereyağı115 gr bitter çikolata115 gr toz şeker4 yumurta80 gr esmer şeker1 çay kaşığı kabartma tozu3 yemek kaşığı rom3 yemek kaşığı granül kahveSüslemek için:Çırpılmış kremşantiHazırlanışı:Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatayı büyük bir kaseye alarak içerisine şeker ekleyin ve şeker eriyene kadar çırpın. Yumurtalar, kabartma tozu, rom ve kahveyi ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışımı iyice yağlanmış minik kavanozlara doldurun ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Soğumaya bıraktığınız kekleri çırpılmış kremşanti ile süsleyerek servis yapın.* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.