Romlu çikolatalı kek
Klasikten farklı bir lezzet için Romlu keki deneyin!
4 kişilik
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Malzemeler:
115 gr tereyağı
115 gr bitter çikolata
115 gr toz şeker
4 yumurta
80 gr esmer şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı rom
3 yemek kaşığı granül kahve
Süslemek için:
Çırpılmış kremşanti
Hazırlanışı:
Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatayı büyük bir kaseye alarak içerisine şeker ekleyin ve şeker eriyene kadar çırpın. Yumurtalar, kabartma tozu, rom ve kahveyi ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışımı iyice yağlanmış minik kavanozlara doldurun ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Soğumaya bıraktığınız kekleri çırpılmış kremşanti ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.