Sade çörek

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- kişilik -

Malzemeler

4.5 su bardağı un

3 adet yumurta

2 paket kuru maya

100 gr margarin

100 gr tereyağı

1 adet limon suyu

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı süt



Üzeri için

1 adet yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Yoğurma kabına unu eleyip tuz, toz şeker ve mayayı ilave edip karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp yumurtaları, eritip ılıtılan yağı, sütü ve limon suyunu ekleyip yumuşak hamur olacak şekilde yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 45 dakika ılık bir yerde mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzda yuvarlayın ve

yağlanmış tepsiye yerleştirip parmağınızla ortasına bastırarak yuvarlak bir delik açın. Buraya hamurdan küçük bir parça kopartıp yuvarlak şekil verip yerleştirin. Hamur bitene dek aynı işlemi tekrarlayın. Üstlerine yumurta sarısı sürüp daha sonra tepside 15 dakika bekletin. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında üstleri iyice pembeleşinceye kadar pişirin.