Bu simit arası lezzet, çocukların da sevebileceği, hazırlaması kolay, pratik bir tarif. Günün her öğününde ailece afiyetle yiyebilirsiniz...

Hazırlayan: Aytaç Özkardaş Gozzi

Tarif: Gökçe Ayça Gündüz

Fotoğraf: Ozan Kutsal

* Pozitif dergisinden alınmıştır.



Malzeme

15 g organik maş fasulyesi filizi

1⁄2 simit 1 tatlı kaşığı salça

1 çorba kaşığı lor keçi peyniri

Zeytinyağı

1 çay kaşığı haşhaş tohumu

6-7 yaprak körpe ıspanak

1⁄2 domates



Hazırlanışı:

Yarım simidi ortadan ikiye bölün. Tost makinesinde biraz kızartın. Simitlerin içine salçayı sürün. Ayrı bir kapta lor keçi peyniri –istediğiniz başka bir peynir de koyabilirsiniz- ile biraz zeytinyağı ve haşhaş tohumunu karıştırıp salçanın üzerine ilave edin. Peynirin üzerine sırasıyla körpe ıspanak, ince dilimlenmiş domates ekleyin. En üste de organik maş fasulyesi filizi koyun. Dilerseniz organik mercimek filizi ya da buğday filizi de kullanabilirsiniz. Son olarak da simidin diğer yarısını üzerine kapatarak servise hazır hale getirin.

