Beş çayınız için sandal poğaça tarifi...

Malzemeler

40 g yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

125 g margarin

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

2 su bardağı lor peyniri

4~5 dal maydanoz

Üzeri için

Yumurta sarısı



Hazırlanışı

Maya ve şekeri bir kasede ılık süt ile eritin. Teremyağ Gurme Kaymaklı ve kalan bütün malzemeleri eriyen maya ile karıştırarak yoğurun ve üzerini nemli bir bezle örtüp 20 dakika dinlendirin. Mayalanan hamurdan küçük bezeler koparıp oval şekilde açın. İki kenarından karşılıklı kesin. İç harcı hazırlamak lor peynirini ince kıydığınız maydanozla karıştırın. Hamurun ortasına iç harcından koyup kesilen kısımları karşılıklı katlayarak yapıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 10 dakika dinlendirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

