Simit sandviç
12 kişilik
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Malzemeler
Simit için
1 kg un
25 gr tuz
10 gr toz seker
500 ml su
100 ml ayçiçek yağı
30 gr maya
250 gr susam
50 ml pekmez
İç harcı için
125 gr beyaz peynir
125 gr kaşar peyniri
Mayonez
Domates
Salatalık
Kıvırcık marul
Hazırlanışı:
Derin bir kasede simit hamuru malzemelerini karıştırın ve yoğurun. Hamurdan küçük parçalar keserek simit şekli verin. Hazırladığınız simit halkalarının her iki tarafına daha önce soğuk suyla inceltilmiş pekmezden sürün ve simitleri susama bulayın. Simitleri bir süre mayalanması için dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Daha sonra simidi yuvarlak şekilde üç eşit parçaya bölün. Her dilimin iç tarafına mayonez sürün. İlk dilime sırasıyla kıvırcık marul, ince dilimlenmiş domates ve kaşar peyniri koyun. Simidin orta katına kıvırcık marul, ince dilimlenmiş salatalık ve beyaz peynir ekleyin. Son dilimi üzerine kapatın. Tüm simitleri bu şekilde hazırlayıp servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.