Brüksel lahanalı tart tarifi!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan



Malzemeler

• 6-8 adet Brüksel lahanası

• 1 büyük pancar

• 1-2 adet havuç

• 4 diş sarımsak

• 1/2 demet maydanoz

• 4 adet milföy

• 4 tatlı kaşığı hazır pesto veya domates sos

• 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Brüksel lahanalarını az karbonatlı kaynar suda 1-2 dakika haşlayın, renkleri canlı yeşil olana dek bekleyin. İkiye kesin. Pancar ve havucu çok ufak olmayacak şekilde doğrayın. Milföy hamurlarını ufak tart kalıplarına yerleştirip tercih edilen sosu sürün. Üzerlerine pancar, havuç, Brüksel lahanası ve kabuklu sarımsak dişlerini koyun. Az tuz ve taze çekilmiş karabiber serpin, zeytinyağı sürün. 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika civarı, sebzeler ve milföy kızarana kadar pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin.