Sucuklu börek

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3 kişilik -

Malzemeler

3 adet yufka

1.5 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 adet yumurta

İçi için:

1 su bardağı küçük doğranmış sucuk

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam



Hazırlanışı:

Yufkaları orta boy tencere kapağı ile 8 adet yuvarlak çıkacak şekilde kesin. Her yuvarlak parçayı yağlanmış küçük boy tart kaplarına kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin. Kalan yufkaları didikleyerek kalıpların ortasına paylaştırın. Bir kasenin içinde süt, yumurta ve sıvıyağı karıştırıp kalıplardaki yufkaların üzerine gezdirin. Daha sonra küçük küçük doğranmış sucuk ve rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın. Dışa sarkan yufkaları büzerek böreğin kenarına toplayın. Topladığınız yufkalara yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 °C’deki fırında pişirin. Sıcak olarak servis yapın.