Sümbürek
4-6 kişilik
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Malzemeler
1 kg un
1 kg kuzu kıyma
4-5 tane orta boy soğan
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı salça
Hazırlanışı
Un, tuz ve ılık suyla sert bir hamur elde
edin. Yağlanmış avuç içinde yuvarlayarak
cevizden biraz büyük bezeler hazırlayın.
Kıyma, ince kıyılmış soğan, salça, biraz
tuz ve baharatla yoğurun. Merdaneyle
ve bol unla tabak büyüklüğünde yufka
açın. Yarısına harç döşeyin. Kapatarak
kenarlarını sıkıştırın. Eğer varsa sac
üzerinde, yoksa teflon tavada az yağla
pişirerek servise sunun.