Sümbürek

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4-6 kişilik -

Malzemeler

1 kg un

1 kg kuzu kıyma

4-5 tane orta boy soğan

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı salça



Hazırlanışı

Un, tuz ve ılık suyla sert bir hamur elde edin. Yağlanmış avuç içinde yuvarlayarak cevizden biraz büyük bezeler hazırlayın. Kıyma, ince kıyılmış soğan, salça, biraz tuz ve baharatla yoğurun. Merdaneyle ve bol unla tabak büyüklüğünde yufka açın. Yarısına harç döşeyin. Kapatarak kenarlarını sıkıştırın. Eğer varsa sac üzerinde, yoksa teflon tavada az yağla pişirerek servise sunun.