Susamlı bisküvi nasıl yapılır?

Malzemeler

2.5 su bardağı un

1 yumurta

6 yemek kaşığı süt

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Susam



Hazırlanışı:

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın ve bir merdane yardımıyla ince olarak açın. Şekilli bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuk servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



Biliyor musunuz?

Susamın kendi küçük, faydaları çok büyük. A, E ve C vitamini içeren susam, minerallar açısından da çok zengin. İçeriğindeki demir ve vitaminler nedeniyle kansızlığa karşı doğal bir destek görevi de görüyor!





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