Susamlı kurabiye

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- kişilik -

Malzemeler

150 gr tereyağı

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 kahve fincanı pudra şeker

1 limonun suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Susam



Hazırlanışı

Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, ayçiçek yağı, pudra şeker, limon suyu, kabartma tozu, vanilya ve bu malzemenin aldığı kadar unu bir kaba alıp yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Süzgece alıp üzerine su gezdirin ve birkaç dakika suyunu süzün. Susama bulayıp fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun.