Bayat pideleri değerlendirmenin lezzetli bir yolu!

Malzemeleri

1 bayat pide

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için

1 su bardağı tulum peyniri

4-5 dal maydanoz

6-7 dal dereotu

8-9 dal kuzu ıspanak

4-5 dal taze kekik

Tuz

Kırmızı pul biber

Üzeri için

Susam



Hazırlanışı

Pideyi küp doğrayın. Süt, su ve eritip soğuttuğunuz tereyağını bir kasede karıştırın. Küp doğradığınız pideleri bu karışıma bulayın ve hafif yağladığınız yuvarlak bir fırın kabına dizin. İç harcı için tulum peynirini geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız yeşillikleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Peynirli harcı pidelerin üzerine ilave edip karıştırın. üzerine susam serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

