Tereyağlı börek

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– kişilik –

Malzemeler

4 adet yufka

½ paket tereyağı

1 kalıp beyaz peynir

1 adet yumurta

Üzerini süslemek için:

Yoğurt

Üzerine serpmek için:

Susam, çörekotu



Hazırlanışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağını parçalara ayırıp bir kaba alın. Üzerine ezilmiş beyaz peyniri ve yumurtayı da ekleyip karıştırın. Dilerseniz karabiber ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Yufkayı serip arasına hiçbir şey su¨rmeden ikiye katlayın. Yarım daire şeklindeki yufkayı 4 parçaya kesin. Oluşan üçgenlerin geniş kenarına tereyağlıbeyaz peynirli harçtan koyup kalınca sarın. Yağladığınız fırın tepsisine birbirine bitiştirmeden dizin. Böreklerin üzerine yoğurt sürüp, susam veya çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında

kızarana kadar pişirin.