Yaban mersinli muffin
- kişilik
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Muffin için gerekli malzemeler
1 bardak kepekli un
10 gr kabartma tozu
1/2 bardak esmer şeker
Bir tutam tuz
2 yumurta + 1 yumurta akı
Yarım bardak sıvı yağ
1 yemek kaşığı vanilya
Yarım bardak yaban mersini, taze veya dondurulmuş
1 yemek kaşığı rendelenmiş kuru Hindistan cevizi
Beyaz krema için
2 yumurta akı
2 yemek kaşığı esmer şeker
Yarım bardak yaban mersini (süslemek için)
Kremanın hazırlanışı:
Yumurta aklarını krema kıvamına gelinceye kadar şekerle birlikte çırpın. Soğuduktan sonra, muffin’lerinizin üzerini bu kremayla kaplayın.
Muffin'in hazınlanışı:
Yumurtaları şekerle çırpın. Yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Bu karışıma Hindistan cevizini, tuzu, vanilyayı, unu ve kabartma tozunu ekleyin, iyice karıştırın, daha sonra yaban
mersinlerini ekleyip tekrar karıştırın. Fırınınızı 175°C sıcaklığa getirin. Bu karışımı 12 adet muffin kabına paylaştırın. 25- 30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra beyaz krema ile üzerlerini süsleyin.