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İdrar söktürücü çay

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 tutam kiraz sapı
1 tutam mısır püskülü
5-6 sap maydanoz

Yapılışı:
Kaynayan 2 su bardağı içerisine malzemeleri birer tutam atın, 4-5 dakika kaynatın ve süzerek günde 2 fincan için.

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