Karpuz, mango ve yaban mersini
Bağışıklık sisteminizi bu lezzetli içecekle güçlendirin.
- kişilik
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Karpuzun yaklaşık yüzde 92’si sudan meydana gelir. Aynı zamanda
beta-karoten, C vitamini ve anti-oksidan likopen gibi serbest
radikalleri nötralize eden maddeler bulundurur. Mango ise
hücreleri korumaya yardımcı olan vitamin ve pitokimyasallara
sahiptir. Yaban mersini ise bol miktarda kan temizleyici flavonoid
içerir. Bu içeceği daha özel hale getirmek için fazladan bir
miktar karpuz suyunu dondurun ve birkaç küp buzu içeceğinize
atarak servis edin.
Tarifi
Yarım adet karpuz, soyulmuş
ve kesilmiş,
1 adet mango, soyulmuş,
çekirdeği çıkarılmış ve
doğranmış,
20 adet yaban mersini.
Karpuz, mango ve yaban
mersinlerini meyve sıkacağında
sıkın. Karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
B1, B3, B6, C ve E
vitaminleri, beta-karoten,
folik asit, kalsiyum, demir,
magnezyum, manganez,
potasyum, bioflavonoid ve
likopen.