Karpuz, mango ve yaban mersini

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Bağışıklık sisteminizi bu lezzetli içecekle güçlendirin.

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Karpuzun yaklaşık yüzde 92’si sudan meydana gelir. Aynı zamanda beta-karoten, C vitamini ve anti-oksidan likopen gibi serbest radikalleri nötralize eden maddeler bulundurur. Mango ise hücreleri korumaya yardımcı olan vitamin ve pitokimyasallara sahiptir. Yaban mersini ise bol miktarda kan temizleyici flavonoid içerir. Bu içeceği daha özel hale getirmek için fazladan bir miktar karpuz suyunu dondurun ve birkaç küp buzu içeceğinize atarak servis edin.



Tarifi

Yarım adet karpuz, soyulmuş ve kesilmiş,

1 adet mango, soyulmuş, çekirdeği çıkarılmış ve doğranmış,



20 adet yaban mersini. Karpuz, mango ve yaban mersinlerini meyve sıkacağında sıkın. Karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

B1, B3, B6, C ve E vitaminleri, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, potasyum, bioflavonoid ve likopen.