Turuncu meyve kompostosu

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Turuncu meyve kompostosu tarifi...

- kişilik -

Malzemeler

150 g kayısı

150 g şeftali

150 g nektarin

1.5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

1 karanfil

Üzeri için

Limon dilimleri



Hazırlanışı:

Meyveleri yıkayın. Kayısı ve vişnenin çekirdeklerini çıkartın. Kısık ateşte haşlayın. Şeker ve tarçını ilave edip bir süre daha kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp karışımı blenderdan geçirin. Şerbeti cam bir sürahiye alıp buzdolabında bekletin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

