Turuncu meyve kompostosu
Turuncu meyve kompostosu tarifi...
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Malzemeler
150 g kayısı
150 g şeftali
150 g nektarin
1.5 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
1 karanfil
Üzeri için
Limon dilimleri
Hazırlanışı:
Meyveleri yıkayın. Kayısı ve vişnenin çekirdeklerini çıkartın. Kısık ateşte haşlayın. Şeker ve tarçını ilave edip bir süre daha kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp karışımı blenderdan geçirin. Şerbeti cam bir sürahiye alıp buzdolabında bekletin. Soğuk servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.